إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص أمام قرية أسنيت بالقليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادق تصادم أمام قرية أسنيت، وأسفر عن عدد من المصابين.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجد محفوظ مدير المرور، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص أمام قرية أسنيت، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم رفع السيارات الموجودة بالحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.