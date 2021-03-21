اليوم.. صحة المنيا تطلق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأحد، بدء المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمي"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراكز المنيا وأبوقرقاص ومطاى ومغاغة، وتستمر حتى الخميس 25 من مارس الجاري.قال الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة، إن فعاليات المرحلة الأولى من الحملة والتي تم تنفيذها من 14 حتى 18 مارس الجاري بمراكز سمالوط وبنى مزار والعدوة وملوى وديرمواس، وقد أسفرت عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 22201 منتفعة منها 5688 جدد و16513 متردد إلى جانب صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة وتنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي.من جانبه، أوضح الدكتور أحمد صادق مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة.