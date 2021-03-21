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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

الأحد 21/مارس/2021 - 05:28 م
عبد الوهاب عبد الرازق
عبد الوهاب عبد الرازق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

ويعاود المجلس الانعقاد غدًا، لاستكمال المدرج على جدول الأعمال، حيث من المقرر مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة جودة التعليم الفني.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على تعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتعديلات قانون القطن.

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