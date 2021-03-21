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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
السيسى يهنئ ناميبيا بذكرى يوم الاستقلال
الأحد 21/مارس/2021 - 04:45 م
السيسي
أ ش أ
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ناميبيا الدكتور هيج جينجوب بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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