حنان مطاوع: أمي هي الدفا والحياة.. ربنا يخليهالي

قالت الفنانة حنان مطاوع إن يوم عيد الأم العالمي يصادف عيد ميلاد والدتها الفنانة سهير المرشدي متمنية لها العمر المديد.وأضافت حنان لـ"الدستور" أنها محظوظة بأنها تمتلك أم مثل والدتها وتعتبرها الحياة بأكملها ووصفتها بالدفا والحنان، مشيرة إلى أنها تقضي معها اليوم للاحتفال بالمناسبتين عيد ميلادها وعيد الأم، وحرصت على تقديم التهاني لكل أم مصرية.في سياق مختلف، تشارك الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "القاهرة كابول" والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل بمشاركة كل من الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي والفنان نبيل الحلفاوي ومن اخراج حسام علي وإنتاج سينرجي.