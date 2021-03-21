رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة الجيزة التجارية تبحث مع إدارة التعليم الفني سبل التعاون

الأحد 21/مارس/2021 - 03:57 م
الغرفة التجارية بالجيزة
الغرفة التجارية بالجيزة
دعاء أبو العزم
طباعة
عقدت الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة محمد إمبابي اجتماعًا مع الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني وحمدي السيد، مدير عام التعليم الفني بالجيزة، للاتفاق على آلية التعاون بين الغرفة وإدارة التعليم الفنى بوزارة التعليم وبحث إنشاء مركزًا لتدريب وتأهيل العمالة الفنية في المحافظة لخدمة الشركات والمصانع بالمحافظة.

كما تناول الاجتماع تبادل الآراء والأفكار للوصول لصيغة مناسبة للاستفادة من إمكانيات الغرفة التجارية لدعم وتطوير التعليم الفني.

قال محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، في بيان الأحد، إن الاجتماع يهدف لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعليم الفنى لتوفير الأيدي العاملة المدربة لخدمة المشروعات الصناعية والتجارية بالجيزة، لافتًا إلى أن العاملة المدربة تعد أحد المشكلات التي توجه نهوض الصناعة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الغرفة أعدت مشروعًا لإنشاء مركزًا متطورًا للتدريب والتأهيل، لرفع كفاءة العمالة المدربة وتوفيرها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توليها الدولة أهمية قصوي خلال الفترة الحالية.

وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بدور وزارة التعليم في التعاون مع الغرفة من أجل تنفيذ المشروع الذي سيلبي احتياجات منتسبي الغرفة الذين يعانون من نقص العمالة الفنية المدربة والمؤهلة.

موضوعات متعلقة

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-3-2021

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

النمسا تستثمر 6.8 مليون يورو في العام الجاري لتوفير مياه الشرب النظيفة في العالم

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

المثيرة للجدل.. لماذ دعت «السعداوى» لتسمية الشخص باسم والدته؟

خريطة معرض الإسكندرية للكتاب.. أماكن دور النشر

الأمين العام لـ«الأعلى للثقافة» ينعى نوال السعداوى: فقدنا أديبة مناضلة

المسارح المتنقلة تستضيف الأوبرا في الشرقية