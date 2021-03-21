غرفة الجيزة التجارية تبحث مع إدارة التعليم الفني سبل التعاون

عقدت الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة محمد إمبابي اجتماعًا مع الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني وحمدي السيد، مدير عام التعليم الفني بالجيزة، للاتفاق على آلية التعاون بين الغرفة وإدارة التعليم الفنى بوزارة التعليم وبحث إنشاء مركزًا لتدريب وتأهيل العمالة الفنية في المحافظة لخدمة الشركات والمصانع بالمحافظة.كما تناول الاجتماع تبادل الآراء والأفكار للوصول لصيغة مناسبة للاستفادة من إمكانيات الغرفة التجارية لدعم وتطوير التعليم الفني.قال محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، في بيان الأحد، إن الاجتماع يهدف لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعليم الفنى لتوفير الأيدي العاملة المدربة لخدمة المشروعات الصناعية والتجارية بالجيزة، لافتًا إلى أن العاملة المدربة تعد أحد المشكلات التي توجه نهوض الصناعة في الوقت الحالي.وأشار إلى أن الغرفة أعدت مشروعًا لإنشاء مركزًا متطورًا للتدريب والتأهيل، لرفع كفاءة العمالة المدربة وتوفيرها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توليها الدولة أهمية قصوي خلال الفترة الحالية.وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بدور وزارة التعليم في التعاون مع الغرفة من أجل تنفيذ المشروع الذي سيلبي احتياجات منتسبي الغرفة الذين يعانون من نقص العمالة الفنية المدربة والمؤهلة.