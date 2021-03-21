عمرو دياب يتألق في حفل إطلاق مشروع 31N North في festival tower بالعاصمة الإدارية

تألق الفنان عمرو دياب، أمس السبت، في إحياء حفل إطلاق مشروع مشروع 31N North New Capital بالعاصمة الإدارية الجديدة.وجاء الحفل بحضور حشد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة تألق الفنان عمرو دياب في الحفل الغنائي الذي أقامته شركة النيل للتطوير العقاري في فندق سانت ريچس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة إطلاق مشروعها في العاصمة الإدارية الجديدة.وحرص عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان خالد الصاوي والفنانة وفاء عامر والفنان أحمد رزق والفنانة روچينا والفنان أحمد فلوكس وكذلك حضور كبير من وسائل الاعلام والاعلاميين.وعدد من نجوم الرياضة من بينهم كابتن أحمد شوبير ، كابتن مدحت شلبي ، كابتن وليد صلاح ، كابتن كريم حسن شحاتة.كانت شركة النيل للتطوير العقاري قد أقامت هذا الحفل للاحتفال بإطلاق مشروعها الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة حيث أكد المهندس محمد طاهر رئيس مجلس الإدارة أن الفترة القادمة ستشهد تواجد كبير في مشروعات عقارية واعدة.وأشار ا. كريم مأمون رئيس القطاع التجاري لشركة النيل آن الاحتفالية جاءت لشكر شركات التسويق العقاري على مجهودهم وشرح تفاصيل مشروع 31 North.ويقع مشروع شركة النيل للتطوير العقاري، على مساحة اكثر من 18 ألف متر مربع بواجهة رئيسية 100 متر بمنطقة الأبراج السياحية في "داون تاون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي منطقة تُعتبر الآميز في العاصمة الإدارية الجديدة لإطلالتها على النهر الأخضر ومحور بن زايد الشمالي وعلى بُعد دقائق من الحي المالي والحكومي وفندق الماسة وبجور عدد من المجمعات السكنية الفاخرة مثل مشروع سيليا طلعت مصطفىالمشروعات الهامة.ويتكون البرج من 36 دور بارتفاع 131 متر، ويضم وحدات تجارية (محلات ومطاعم وكافيهات)، ومكاتب إدارية وعيادات طبية وشقق فندقية، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة لخدمة العملاء ومرتادين البرج ، تضاهي الموجودة بأشهر الأبراج المماثلة إقليميًا ودوليًا.