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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كتاب اليوم» يصدر روشتة طبية للمراهقين

الأحد 21/مارس/2021 - 03:44 م
روشتة طبية للمراهقين
روشتة طبية للمراهقين
جمال عاشور
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صدر حديثًا عن سلسلة "كتاب اليوم" كتاب جديد بعنوان " أنا مراهق !" تأليف نخبة من أطباء الجمعية المصرية لطب المراهقين.

يتناول الكتاب بالتفصيل مشاكل المراهقين وأسبابها وطرق علاجها، والتي تعد مرحلة من أخطر وأحرج المراحل فى حياتهم، مرحلة يشوبها القلق والتوتر والبحث عن الذات والاستقلالية، فهي فترة تحدد فيها شخصية الإنسان وطباعه وميوله وممارسته ومستقبله.

كما يحتوى الكتاب على روشتة طبية للأباء والأمهات فى كيفية التعامل مع المراهقين، فالمراهق فى أمس الحاجة للرعاية والمساندة والعناية المستمرة من أجل أن يستطع أن يتخطى هذه المرحلة بسلام.

ويقول علاء عبد الهادى رئيس تحرير "كتاب اليوم" فى تقديمه للكتاب المراهقة فترة التغيرات الجذرية جسديا ونفسيا، والمراهق يحتاج إلى من يتفهم ما يمر به، فيحسن التعامل معه بدون إفراط ولا تفريط، حتى تعتدل سفينة حياته ويجتاز فترة المراهقة بسلامة نفسية، ويكمل رحلة حياته.

وأضاف: "كثير من المصائب وقعت لمن هم فى فترة المراهقة، لأنهم لم يجدوا الأب أو الأم الذى يحنو، ويعطف أو يكون حاسما وقت أن يكون الحسم ضروريا".

وقال: "لا يكاد يوجد بيت من غير مراهق أو أكثر، وجميعنا مر بالمراهقة، ويدرك حساسيتها، ومع تسارع العصر الذى نحياه، ومع زيادة المغريات أصبح التعامل مع المراهق أكثر صعوبة، وأكثر إلحاحا، ولم تعد السياسات النمطية التى قد نكون ورثناها عن أجدادنا تجدى نفعا مع مراهق اليوم الذى يجب أن تصادقه، وتحتويه وتستوعب تركيبته النفسية".

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