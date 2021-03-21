خريطة معرض الإسكندرية للكتاب.. أماكن دور النشر

أجرى اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، ظهر اليوم الأحد، قرعة علنية لتسكين دور النشر المشاركة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي من المقرر انطلاقه خلال الفترة من 25 مارس وحتى 4 أبريل المقبل، بأرض كوتة لكورنيش الإسكندرية، ونفذت القرعة بحضور الناشرين بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب.وأسفرت القرعة عن تحديد جناح كبير لإصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجناح لإصدارات مكتبة الأسرة والكتب المخفضة، فضلًا عن أجنحة لقطاعات وزارة الثقافة والمؤسسات الصحفية.وخلال السطور التالية؛ ننشر أماكن الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب.