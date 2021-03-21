رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نيران هائلة تلتهم 4 أحواش فى قنا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:39 م
حريق
حريق
قنا: إسلام البكري
طباعة
نشبت نيران هائلة، عصر اليوم الأحد، داخل 4 أحواش، اليوم الأحد، بنجع الشيخ أبوابوفا، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي بلاغًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني الأتربي، يفيد بنشوب حريق في 4 أحواش بفرشوط.

تم السيطرة على الحريق برئاسة النقيب رامي إيهاب والنقيب مصطفى البحراوي، قبل امتداده للأماكن الأخرى دون وجود إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

موضوعات متعلقة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

النمسا تستثمر 6.8 مليون يورو في العام الجاري لتوفير مياه الشرب النظيفة في العالم

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

المثيرة للجدل.. لماذ دعت «السعداوى» لتسمية الشخص باسم والدته؟

خريطة معرض الإسكندرية للكتاب.. أماكن دور النشر

الأمين العام لـ«الأعلى للثقافة» ينعى نوال السعداوى: فقدنا أديبة مناضلة

المسارح المتنقلة تستضيف الأوبرا في الشرقية