نيران هائلة تلتهم 4 أحواش فى قنا

نشبت نيران هائلة، عصر اليوم الأحد، داخل 4 أحواش، اليوم الأحد، بنجع الشيخ أبوابوفا، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي بلاغًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني الأتربي، يفيد بنشوب حريق في 4 أحواش بفرشوط.تم السيطرة على الحريق برئاسة النقيب رامي إيهاب والنقيب مصطفى البحراوي، قبل امتداده للأماكن الأخرى دون وجود إصابات بشرية.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.