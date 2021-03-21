«بحوث الصحراء» ينظم دورة تدريبية عن التحسين الوراثي بجنوب سيناء

افتتح الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور السيد خليفة، مدير مكتب "أكساد" بالقاهرة، دورة تدريبية تحت عنوان "تطبيقات تقنية للتلقيح الاصطناعي في تحسين المجترات الصغير"، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتستمر خلال الفتره من 21 اإلى 25 مارس 2021، بحضور وفد من خبراء منظمة "أكساد" والباحثيين بمركز بحوث الصحراء، بالإضافة إلى لفيف من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمزارعيين المهتمين بهذا النشاط.وأوضح زغلول الدور المحورى الذى يقوم به مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة "أكساد" لتنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مصر، والذى أثمر عن تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية في العديد من المجالات مثل حماية البنية التحتية من أخطار زحف الرمال وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية، والتى تم تنفيذها بالمحافظات الحدوديه خصوصا مطروح وسيوة وشمال سيناء.من ناحيته، أكد الدكتور السيد خليفة، أن "أكساد" تساهم بشكل دؤوب في تحقيق الأمن الغذائي من خلال القيام بالأبحاث والدراسات التطبيقية وتنفيذ المشاريع المشتركة مع مركز بحوث الصحراء، وفق خطط محكمة تعتمد عى الاستفادة من التطورات العلمية والتقنيات الحديثة وتطويعها للملائمة مع البيئات الجافة العربية.وأوضح خليفة أن الفرق البحثية لـ"أكساد" بالتعاون مع الجهات المعنية أدت إلى تطوير عروق محسنة من أغنام العواس والماعز الشامى ذات إنتاجية عالية من الحليب والتوائم التى لها القدرة على التأقلم مع الظروف المحلية الجافة، حيث وصل متوسط إنتاج أغنام العواس من الحليب إلى نحو 280 كجم فى الموسم، ووصلت نسبة التوائم إلى 45%، كما تجاوز متوسط إنتاج الحليب فى الماعز الشامى المحسن إلى 500 كجم فى الموسم، بالإضافة إلى الولادات التوأمية بنسبة 76%.