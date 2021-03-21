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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان وسوريا يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات

الأحد 21/مارس/2021 - 03:35 م
الإعفاء المتبادل
الإعفاء المتبادل
نيفين أشرف
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وقعت سلطنة عمان وسوريا، اليوم الأحد، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين السلطنة والجمهورية العربية السورية.

وعقد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في ديوان عام وزارة الخارجية بالسلطنة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

واستعرض الجانبان خلال المحادثات، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، والتأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما تم بحث التطورات والجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أكد الجانبان على أهمية الحوار والتعاون فيما يتعلق بإيجاد حلول سلمية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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