رئيس «الشيوخ» يوجه التحية لوزير شؤون المجالس النيابية

ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الدور الكبير الذي يقوم به المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وقال رئيس المجلس إن وزير شؤون المجالس النيابية يقوم بدور إيجابى عظيم الذى ويعمل على تسهيل كل من شأنه تحقيق الغايات المنشودة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة عدد من التشريعات الهامة المحال إليه من مجلس النواب لأخذ رأيه فيها، وفى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث. وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1972 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.وتمنى رئيس مجلس الشيوخ التوفيق لوزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد فى مهامه.