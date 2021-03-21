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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تغلق بلدة لمدة 3 أيام بسبب كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:29 م
عصام أبو بكر
عصام أبو بكر
مروة عنبر
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أصدر محافظ طولكرم فى فلسطين عصام أبو بكر، اليوم الأحد، إغلاق بلدة بلعا لمدة ثلاثة أيام بدءا من صباح غدا الإثنين، باستثناء المخابز والصيدليات وأماكن شحن الكهرباء، وطلبة الثانوية العامة في البلدة، بسبب فيروس كورونا.

وقال أبو بكر فى تصريحات صحفية، إن هذا الإغلاق جاء بعد التشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ وبلدية بلعا، في ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة، وفي إطار الجهود المستمرة للحد من تفشي الوباء، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد أبو بكر أهمية الاستمرار بالإجراءات الوقائية واتخاذ سبل السلامة العامة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي الفيروس.

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