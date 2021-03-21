رئيس جامعة بني سويف يوجه تحية احترام وتقدير لكل أم مصرية (فيديو)

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسط إجراءات احترازية مشددة.جاء ذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وبحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية شملت الغناء الفردي والجماعي وإلقاء الشعر، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن كافة الكوادر النسائية اللاتي تقلدن العديد من المناصب القيادية والإدارية بالجامعة، مع ترجمة كاملة لكافة الفعاليات إلى لغة الإشارة.ووجه الدكتور منصور حسن تحية احترام وتقدير لكل أم مصرية بشكل عام ولكل أم شهيد وأم معيلة وأم لديها أبناء من ذوي الإعاقة بشكل خاص، موضحًا أن الاحتفالية تأتي في إطار التأكيد على إعلاء القيم الإنسانية بترسيخ أهمية دور الأم داخل الأسرة وقدرتها في الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، مؤكدًا حرص الجامعة على تمثيل العنصر النسائي في كافة المناصب القيادية إيمانًا منها بقدرتها وبعطائها غير المحدود.ووجه الدكتور سامح المراغي الشكر إلى الدكتور منصور حسن لحرصه الكبير على إقامة الاحتفالية، لافتًا أن الاحتفال يأتي تقديرًا لما قدمته الأمهات لنا جميعًا خلال مراحل حياتنا، مشيرًا إلى أن مصر بدأت الاحتفال بعيد الأم تلتها دول الوطن العربي أجمع بعد اقتراح جاء من الصحفي المصري الراحل علي أمين وأخيه مصطفى أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم، وقوبلت فكرتهم بالتشجيع وتقرر أن يكون الاحتفال بعيد الأم هو يوم 21 مارس.وفي نهاية الحفل قام الدكتور منصور حسن بتكريم الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية.