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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه المنيا: مليار و932 مليون جنيه لتطوير الريف المصرى

الأحد 21/مارس/2021 - 03:27 م
المهندس ياسر أحمد
المهندس ياسر أحمد الشهاوى
المنيا ـ على حسين
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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا والعضو المنتدب فى بيان له اليوم إنه تم طرح أعمال تنفيذ محطات مياه الشرب ومد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ 192 قرية فى 5 مراكز بمحافظة المنيا بتكلفة إجمالية مليار و932 مليون جنيها.

وأضاف البيان أن الأعمال تشمل تنفيذ 4 محطات مياه جديدة: بمراكز العدوة ومغاغة (محطة جزيرة شارونة)، (محطة مياه بنى حسن الشروق) بمركز أبو قرقاص، (محطة جنوب ملوى) بمركز ملوى، بالإضافة إلى تنفيذ توسعات (محطة مياه ديرمواس المرشحة)، وجارى عمل التصميمات والجسات لأماكن المحطات المقترحة.

وأشار البيان إلى طرح 13 مشروعا لـ 81 قرية وجاري أعمال البت والترسية، بالإضافة إلى البدء في طرح أعمال المد والتدعيم لشبكات المياه للمناطق المحرومة لـ 17 مشروع 104 قرية بمركز الجرائد.

وأكد الشهاوى فى بيانه أنه يتم التنسيق مع كلا من محافظة المنيا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز التعمير بالمنيا، لتنفيذ مشروعات المبادرة بمختلف مراحلها.

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