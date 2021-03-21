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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية «نوال السعداوي»: مؤلفاتها صنعت حراكا فكريا كبيرا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:24 م
نوال السعداوي
نوال السعداوي
جمال عاشور
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نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الكاتبة الكبيرة الدكتورة نوال السعداوي، التي غيبها الموت اليوم الأحد 21 مارس عن عمر ناهز 90 عام.

وقالت عبدالدايم، إن الراحلة اهتمت بالكثير من القضايا الاجتماعية ووضعت مؤلفات تضمنت أراء صنعت حراكا فكريا كبيرا، وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن نوال السعداوي ولدت عام 1931، طبيبة وكاتبة وروائية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، واحدة من أهم الكاتبات المصريات والإفريقيات على مصر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا وفازت بجائزة "إينانا" الدولية من بلجيكا، كما نالت جائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا، تعد أشهر من نادى بتحرير المرأة، وضعت مؤلفات حققت صدى واسعا لتناولها قضايا المجتمع بشكل مختلف.

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