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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الحب مشروع كبير.. حكاية أول مجموعة قصصية لـ نوال السعداوي

الأحد 21/مارس/2021 - 04:00 م
نوال السعداوي
نوال السعداوي
آلاء حسن
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رحلت عن عالمنا منذ قليل، الدكتورة نوال السعداوي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ٩٠ عاما، تاركة إرث كبير من الأعمال الأدبية، إذ صدر لها 40 كتابا أعيد نشرهم، كما ترجمت كتاباتها لأكثر من 20 لغة.

تدور الفكرة الأساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية، وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواحي ثقافية واجتماعية وسياسية، إلا أنها ناقشت في أول عمل أدبي لها بعدا آخر للحب، وذلك في مجموعتها القصصية "تعلمت الحب"، التي نشرت في عام 1957.

والبعد الآخر الذي تحدثت عنه السعداوي، قالت عنه: إنه هو حب يختلف عن تلك العلاقة التي تجمع الرجل بالمرأة، أو علاقات الأمومة أو الأبوة، أو غيرها من العلاقات الأسرية، إنه الحب في أسمى صوره، إنه الحب لا لشيء آخر غير تلك السعادة التي نمنحها للآخرين.

وفي مجموعة من القصص القصيرة بـ"تعلمت الحب"؛ تجولت السعداوي في النفس البشرية بحكم خبرتها العملية والعلمية؛ فنرى من خلال ما رصدته من علاقات إنسانية كيف يمكننا تقييم الحب بعيدًا عن إطار الشَكل والهيئة؛ فالحب عطاء بدون غطاء يغلفه، وهذا ما تناولته تحديدا.

وفي قصة أخرى للسعداوي داخل المجموعة؛ تؤكد السعداوي أن الحب مشروع كبير طويل الأمد، يحتاج إلى نقاشات ورؤية وخطة مستقبلية يكون الحب محورها، فإن كان أحد المحبين مترددا فقد الحب، إذ يضيع الحب في حضرة الصمت، وتتابعت قصص "تعلمت الحب" حول الحب سواء حب الطبيعة، الأصالة، والإنسان، كما نجد الحبّ في كل شبر في الأرض الخضراء الوادعة، وفي كل عين من العيون الجانية الدافئة، وفي كل قلب من القلوب الطيبة البريئة التي تعيش في القرية النائية عن صخب المدينة وضجيجها.

ويؤكد الناشر؛ إن نصوص "تعلمت الحب" جسدت فيها السعداوي انعكاسات شخصيتها كمؤلفة ومهنتها كطبيبة، فكلما أمعنا في قراءة نصوصها الهزلية الساخرة؛ وقصصها الواقعية الناقدة للمجتمع زدنا اقتناعا أننا في حاجة لمزيد من الحب والرحمة، فالحب الذي تنشده المؤلفة في نصوصها، ليس هو الحب العادي بين رجل وامرأة، أب وولده.. فهذا الحب لا فضل لنا، وكلنا فيه سواسية.. ولكنها تنشد الحب الذي يبذله الإنسان والطبيب خاصة لغيره دون أن يأخذ شيئا، إلا تلك السعادة النفسية التي تعلمه كيف يتقبل الحياة بما فيها من خير وشر، فيحبّ الأخيار، ويعطف على الأشرار حتى يلتمسوا السبيل إلى أن يكونوا أخيارا.

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