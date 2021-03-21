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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ملالا يوسفزاي تختار «المختطفات» للقراءة في شهر أبريل

الأحد 21/مارس/2021 - 03:19 م
ملالا يوسفزاي
ملالا يوسفزاي
نضال ممدوح
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تناقش ملالا يوسفزاي الناشطة الباكستانية وأصغر فائزة بجائزة نوبل للسلام بدفاعها عن حقوق الانسان وخاصة تعليم وحقوق المرأة فى باكستان الفائزة٬ كتاب "المختطفات: شهادات من فتيات بوكو حرام"٬ والصادر في نسخته العربية عن دار العربي للنشر والتوزيع٬ للقراءة فى شهر أبريل٬ وذلك فى نادى الكتاب الخاص بها.

فاز الكتاب الأصلى بجائزة "نانين" للصحافة عام 2016.الجدير بالذكر أن ترجمة الكتاب صدر عام 2018 وفاز الكتاب المترجم بجائزة معرض القاهرة الدولى للأعمال المترجمة عام 2019.

يعتبر هذا الكتاب وثيقة مهمّة ومناشدة حقيقية من أجل سياسات لجوء أكثر إنسانية. ففيه يعرض لنا المؤلف حوارات مع عدة فتيات ونساء من اللاتي قامت بوكو حرام بخطفهن، واستطعن الهرب فيما بعد. كما يوثق الكتاب بصورهن التي أخذها المصور الفوتوغرافي أندي سبيرا. فهما يريدان أن يوضحا لنا واقع الأمر مع هذه الجماعة وما ترتكبه حقًا من جرائم في حق الشعب النيجيري. ومن ثم يناشدان بالقيام بمساعدتهن بأي وسيلة كانت.

وفي الكتاب يقول "باور": "عندما أعود من رحلاتي، كثيرًا ما يسألني الناس: "ما علاقتنا نحن بذلك؟"... "لماذا؟" هكذا يتساءل البعض بنبرة تنطوي على اتهام. "لماذا يتعين علينا أن نثقل على أنفسنا بذلك؟ ما الذي سيتغير إذا عرفنا؟"... لا يبقى أي من هذا الجنون الذي يجتاح بلدًا ما من بلاد العالم مقتصرًا على هذا البلد وحده في زمننا هذا. فلطالما كنا نظن أننا نستطيع أن نغض البصر عن جرائم القتل التي تحدث في سوريا. ما شأننا نحن بمشاكل سوريا؟ وها هي الحرب الأهلية في سوريا أمر يشغل اليوم كل الدول.

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