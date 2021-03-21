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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الآنسة فرح تحتفل بعيد الأم على طريقتها الخاصة (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 03:18 م
الآنسة فرح
الآنسة فرح
حسين الجندي
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نشرت الصفحة الرسمية لشركة S Production على صفحاتها بمنصات السوشال ميديا فيديو جمعت فيه معظم الكلام الذي تقوله جميع الأمهات في مواقف كثيرة حدثت لأمهات المسلسل مثل فرح وديدا وجوجو ونادين ونيرة، وذلك في إطار كوميدي لتحتفل مع جمهورها بمناسبة عيد الأم.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني لعديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

وتمر البوم ذكري عيد الام الذي احتفل به عدد من الفنانين والفنانات عبر صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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