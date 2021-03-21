«شعبة الأرز»: لا زيادة في الأسعار خلال رمضان

قال محمد الديب، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مضرب بكفرالشيخ، إن الإنتاج المحلي للأرز الشعير خلال الموسم الحالي بلغ نحو 8 ملايين طن، لافتا إلى أن أسعاره مستقرة في الأسواق المحلية والمحلات التجارية والسوبر ماركت والسلاسل التجارية، وتتراوح بين 6 آلاف جنيه للطن العريض، والرفيع بـ5400 جنيه، ودرجة أولى بسعر 7 آلاف جنيه سائب.وقال الديب، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن أسعار الأرز لن تشهد ارتفاعا في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان عن الحالية، نتيجة زيادة المعروض والمتاح في جميع المحافظات وبأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن زيادة المعروض ترجع إلى زيادة حجم المساحات المنزرعة إلى مليون و400 ألف فدان.