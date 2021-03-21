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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بيان البيئة بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء

الأحد 21/مارس/2021 - 03:11 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أصدرت وزارة البيئة، اليوم، بيانا، بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٤ مارس الجارى.

وقالت الوزراة في بيان لها: استنادًا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، ومن خلال متابعة نتائج الرصد الصادرة عن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط ليوم السبت 20 مارس الجارى وحتى الساعات الأولى من يوم الأحد، والتي توضح نشاط الرياح الجنوبية على فترات مما تسبب في تركيز الأتربة العالقة في هواء القاهرة الكبرى وبعض المناطق من جنوب ووسط الدلتا تستمر حتى نهاية يوم الأحد 21 مارس 2021.

وأضافت: كما تبين أنه من المتوقع أن يزيد نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوي بداية من الساعات الأولى من يوم الاثنين الموافق 22 مارس تكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والدلتا وشمال الصعيد تستمر حتى يوم الأربعاء 24 مارس.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333،وتنصح السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة.

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