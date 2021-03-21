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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحجرف» يؤكد موقف مجلس التعاون الثابت لإنهاء الأزمة اليمنية

الأحد 21/مارس/2021 - 03:11 م
الحجرف
الحجرف
نيفين أشرف
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام، اليوم الأحد، السفير محمد بن سعيد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اليمنية، وفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان لها عبر موقعها الرسمي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية وجهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الشرعية اليمنية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية والانسانية، للوصول إلى الحل السياسي وفق تلك المرجعيات.

وأشاد الأمين العام بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وفق تلك المرجعيات، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية والدعم التنموي من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني.

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