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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

المقترح أسبوع.. من أين جاءت فكرة الاحتفال عيد الأم؟

الأحد 21/مارس/2021 - 03:09 م
عيد الأم
عيد الأم
نوران إمام
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يحتفل العالم العربي، اليوم الأحد، بعيد الأم، حيث ظهرة فكرة الاحتفال بعيد الأم حديثًا في مطلع القرن العشرين، ويحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات وتأثير هن على المجتمع ويختلف تاريخ عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلًا في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير وفي الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في شهر مايو من كل عام.

ظهرة فكرة عيد الأم من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يومًا في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم واتسعت رقعة المحتفلين به حتى صار يحتفل به في العديد من الأيام وفي شتى المدن في العالم

بدأ الاحتفال بعيد الام المصري من عند الصحفي المصري الراحل علي أمين حيث طرح علي أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق، ثم حدث أن قامت إحدى الأمهات بزيارة للراحل مصطفى أمين في مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترمَلت وأولادها صغار، ولم تتزوج وكرست حياتها من اجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة وتزوجوا واستقلوا بحياتهم وانصرفوا عنها تمامًا.

وكتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير "فكرة"، يقترحان تخصيص يوم للأم يكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكير بفضلها وكان أن انهالت الخطابات عليهما تشجع الفكرة، واقترح البعض أن يخصص أسبوع للأم وليس مجرد يوم واحد ورفض آخرون الفكرة بحجة أن كل أيام السنة للأم وليس يومًا واحدًا فقط لكن أغلبية القراء وافقوا على فكرة تخصيص يوم واحد وبعدها تقررأن يكون يوم 21 مارس ليكون عيدًا للأم، وهو أول أيام فصل الربيع ليكون رمزًا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة.

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