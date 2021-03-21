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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤولة أممية تُشيد بجهود الرئيس الكونغولي للقضاء على انعدام الأمن

الأحد 21/مارس/2021 - 03:09 م
بينتو كيتا
بينتو كيتا
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أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، بجهود الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، للقضاء على انعدام الأمن في الجزء الشرقي للبلاد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس فيليكس تشيسكيدي للمسئولة الأممية، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم الأحد.

واستعرضت الرئيسة الجديدة لـ"مونوسكو" (بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية)، بينتو كيتا، خلال اللقاء، نتائج جولتها الأولى في المقاطعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية والتي شملت كل من: "غوما وبيني (شمال كيفو) وبوكافو (جنوب كيفو) وبونيا وإيتوري".

وأوضحت المسئولة الأممية أن هذه الجولة كانت فرصة للتعرف عن قرب على الأوضاع الإنسانية، وتحديد مشاكل السكان، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد من أولويات بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الجمهورية الكونغولية.

وأكدت أن بعثة (مونوسكو) تعمل على تعزيز الشراكة القائمة بالفعل بين حكومة كينشاسا، وبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتحقيق الاستقرار ومكافحة انعدام الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن الغينية بينتو كيتا، التي تم تعيينها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة خلفا الجزائرية ليلى زروقي، التي انتهت مهمتها الشهر الماضي، كانت تشغل منصب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة بإفريقيا المكلفة بمكاتب الشؤون السياسية وعمليات تعزيز السلام، وعملت نحو ثلاث عقود في مجالات السلام والأمن والتنمية والعمل الإنساني وحقوق الإنسان في مناطق إبان النزاع وبعده.

كما شغلت منصب نائبة الأمين العام لعمليات حفظ السلام من 2017 إلى 2018.

واشتغلت أيضا بين عامي 2015 و2017، في الأمم المتحدة بصفتها نائبة الممثل الخاص المشترك للعمليات المختلطة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).

وأشرفت سابقا على تدبير جهود الأمم المتحدة لمكافحة مرض فيروس "إيبولا" بصفتها مديرة أزمة "إيبولا" في سيراليون في 2015. كما شغلت من عام 2007 إلى 2010، منصب نائبة الممثل التنفيذي للأمين العام في مكتب الأمم المتحدة المختلط في بوروندي.

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