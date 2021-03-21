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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالتزامن مع اليوم العالمي.. كيف يتم العمل للقضاء على التمييز العنصري؟

الأحد 21/مارس/2021 - 03:08 م
القضاء على التمييز
القضاء على التمييز العنصري
نوران إمام
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يصادف اليوم الأحد، اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم الدولي سنويًا؛ من أجل القضاء على التمييز العنصري، وقد تم الإعلان عن هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كيوم للنضال من أجل إنهاء سياسة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، كما تدعو الجمعية العامة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

يعود تاريخ إعلان اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري لعام 1960م، وذلك بعد المذبحة التي حدثت في شاربفيل، حيث أطلقت الشرطة النار عمدًا على حشد غير مسلح من المتظاهرين السلميين؛ للاحتجاج على قوانين الاجتياز، واستمرّت الشرطة في إطلاق النار على الحشود الهاربين، الأمر الذي أدى إلى قتل 69 شخصًا، وإصابة أكثر من 300 آخرين، وذلك وفقًا لنتائج لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا.

ومنذ ذلك الحين تم تفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وإلغاء القوانين والممارسات العنصرية في العديد من البلدان لمكافحة العنصرية، مسترشدة بالاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، ويتم تذكّر ذلك اليوم، لإظهار مدى أهمية القضاء على التمييز العنصري، وتؤكّد على ذلك نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث أشارت في بيان لها أن المذبحة في شاربفيل تمثل مأساة واسعة النطاق؛ لذا نحتفل بالذكرى السنوية لها؛ لنقوم بتذكر ملايين الناس حول العالم من لا يزالون حتى اليوم ضحايا للعنصريّة والتمييز العنصري.

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