ست الحبايب.. أبرز 10 أغاني يحتفل بها المصريون بعيد الأم

◄ ست الحبايب

◄ صباح الخير يا مولاتي

◄ بعيدك يا ماما

◄ أمي ثم أمي

◄ ماما يا حلوة

◄ كل سنة وأنت طيبة يا مامتي

◄ الست دي أمي

◄ رسالة لأمي

◄ أمي يا ملاكي

◄ أمي الحبيبة لهشام عباس

يوافق اليوم الأحد 21 مارس عيد الأم، وترصد "الدستور" في السطور التالية 10 أغاني التي تبرز دور الأم في حياة أبنائها، حيث لا يخلو هذا اليوم من سماع تلك الأغاني الخاصة بهذه المناسبة والتي تضفي البهجة والسعادة على المناسبة التي ينتظرها الأبناء في 21 مارس للتعبير عن مشاعرهم الطيبة لأمهاتهم.."ست الحبايب يا حبيبة" أغنية عيد الأم الكلاسيكية «ست الحبايب» التي أبدعت في غنائها فايزة أحمد، من ألحان موسيقار الأجيال محمدعبدالوهاب، حيث لا يمر أي احتفال بعيد الأم دون سمعاها.ألحان مختلفة ومبهجة، تميزت بها أغنية "صباح الخير يا مولاتي" التي أبدعت في غنائي سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني، بصحبة كورال غنائي من الأطفال."بعيدك يا ماما" من الأغاني القليلة التي قدمتها المطربة صباح باللغة اللبنانية، والتي تتميز ألحانها بالعصرية والسعادة، وتعد من أشهر الأغاني الخاصة بعيد الأم على مستوى الوطن العربي.قدمها كوكبة من النجوم الكبار وشارك فيها الفنان تامر حسني ورامي عياش وجنات وصدرت عام 2008 وحملت كلماتها العديد من المعاني الجميلة والتي أبرزت دور الأمأغنية للفنانة المصرية شادية وهي من كلمات كمال منصور، وألحان منير مراد، ويقول مطلعها "ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوه كياني، غالية على وضى عينيا، يا أول كلمة نطقها لساني".تغنّت بها المطربة وردة، وهي من تأليف الشاعر الغنائي عبدالوهاب محمد، وألحان بليغ حمدي، وتقول كلماتها "كل سنة وأنتي طيبة يا مامتى وبعودة الأيام، تفرحي وتتهني وفي عيدك نغني ونضرب لك سلام".والتي كانت من غناء الفنان خالد عجاج والتي لاقت استحسانًا عند الجمهور وتم إذاعتها عام 2000 ولاقت نجاحًا كبيرًا.هى إحدى أشهر أغانى الفنانة أنغام المرتبطة بمناسبات الأمومة، والتى لاقت رواجًا كبيرًا عندما صدرت منذ 6 سنوات.قدمت السيدة فيروز واحدة من أعذب أغانيها للأم، تلك الأغنية التي ظهرت من خلال برنامج دفاتر الليل الذي قُدم على شاشة التلفزيون اللبنانى.قدم هشام عباس من خلال الأغنية كل مشاعر الابن فى الغربة، ومشاعر الاشتياق لها وللأصدقاء والحبيبة، نجحت الأغنية نجاحًا كبيرًا فى فترة طرحها عام 2002 من ضمن أغانى ألبوم "جوه فى قلبى".