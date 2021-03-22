مثاليات دون تكريم.. قصص أمهات كافحن من أجل تربية أبنائهن

• هناء: توفى زوجها وهي ف الـ23 وتفرغت لتربية ابنيها



• هويدا: أم لـ4 أطفال من الصم والبكم ربتهم من عملها في مصنع للأحذية



• سعدية: ربت أبنائها الثلاثة من بيع اللبن



تكرم الدولة العشرات من الأمهات اللاتي تحدين ظروفهن المعيشية وظروف المجتمع واستطعن تربية أبنائهن تربية صالحة في الواحد والعشرون من شهر مارس من كل عام، اليوم الذي قررت فيه مصر الاحتفال بعيد الأم.وبعيدًا عن تكريم الدولة فهناك المئات من قصص الكفاح لأمهات لا يعلم أحد كيف تعبن في تربية أبنائهن، "الدستور" في السطور التالية تواصلت مع بعضهن وسردت قصص كفاحهن مع أبنائهن حتى كبرن وخرجن صالحين.هناء محمد أرملة وأم لشابين أحدهما مدرس لغة عربية والأخرى ممرضة، مات زوجها وهي في الـ23 من عمرها وكان ابنها الأكبر لم يتخط عمره العامين، ولم يكن لزوجها الذي كان يعمل عامل يومية معاش لتنفق منه عليهما، فأدركت أن عليها البحث عن عمل لتوفر احتياجات أبنائها.قالت هناء "عملت في أحد المصانع، وكنت أترك أطفالي وسط أهلي حتى أعود من العمل"، متابعة الحياة كانت صعبة وكان يأتيني الكثير طالبين مني الزواج، ولكنني كنت أرفض مستطردة: "ترك لي أبي حرية التصرف فعندما يأتيني خاطبًا كان يقول لي انتي لسة صغيرة ومن حقك تعيشي حياتك ومتقلقيش على ولادك أنا هربيهم زي ما ربيتك انتي وأخواتك لكنني كنت زهدت الحياة وقررت العيش فقط من أجل أبنائي"."مرت السنوات ليست سريعة وسعيدة طوال الوقت ولكنها مرت" كما عبرت هناء، وتقول: كبر أبنائي وأنهيا تعليمهما الجامعي، وعملا في وظائف ثابتة، موضحة أبنائي الآن هما المسئولان عن البيت وتوفير كافة احتياجاتي، فلم أعد في حاجة إلى العمل لأوفر احتياجاتي الشخصية، قائلة: "ولادي مش مخليني محتاجة حاجة، كل ما أحتاجه أجده بدون أن أطلبه".رزق الله هويدا السيد بأربعة أطفال جميعهم من الصم والبكم، وتحملت من أجلهم الكثير من التنمر من بيت أهل زوجها الذي كانوا يصفوها بـ"المعيوبة" لأن جميع أطفالها من ذوي الهمم.تقول هويدا: كان كل هدفي أن أستطيع تربية أبنائي تربية جيدة وأتعلم كيف أتواصل معهم، متابعة "كان يومي مقسم بين العمل في أحد مصانع الأحذية لأساعد زوجي الذي يعمل باليومية في تدبير احتياجات المنزل، وبين ذهابي مع الأطفال إلى مدرستهم وحضور الدروس معهم لأتعلم لغة الإشارة".خلال شهور من حضور هويدا هذه الحصص تعلمت لغة الإشارة وكانت تساعد أمهات زملاء أبنائها في التعلم، وتابعت "لأكثر من 15 سنة وأقضي نصف يومي في العمل والنصف الآخر مع أبنائي ومتابعة دروسهم وكل ما أتمناه أن يقدر المجتمع من حولي معاناتي ويكفوا عن التنمر بأولادي".سعدية السيد أرملة وأم لثلاثة أبناء، مات زوجها وهي في الـ27 من عمرها وعملت في بيع اللبن والبيض لمساعدتها على تربية أبنائها، الذي استطاعت تزويج إحداهما وانهي الأب تعليمه بمؤهل متوسط بينما الأخيرة كانت من أوائل الثانوية العامة.قالت "زوجي كان يعمل سائق سيارة نقل في إحدى الشركات الخاصة، وبعد وفاته كان المعاش قليلًا جدًا، وكان لي ٣ أبناء كلهم في بداية الدراسة، ولم يكن هناك من يساعدني، لم يكن عمري تخطى الـ27 واشتريت (جاموسة) بالمشاركة مع بعض الجيران وصنعت الجبن من لبنها لإطعام أبنائي وبيع الفائض لأوفر مصدرًا للدخل، كما اشتريت بعض الدواجن لأوفر منها البيض وأبيعه".لم تمر الأيام سهلة على سعدية فكانت أغلبها تعب وشقاء ولكنها تمكنت مع الصبر مع تربية أبنائها تربية صالحة، فزوجت الكبرى ويعمل ابنها الأوسط حاليًا لمساعدتها والتحقت ابنتها الأخيرة بكلية العلاج الطبيعي.