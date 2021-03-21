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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

عن طه حسين والشعراوي وزكي نجيب محمود.. ذكريات نوال السعداوي

الأحد 21/مارس/2021 - 03:05 م
نوال السعداوي
نوال السعداوي
نضال ممدوح
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في كتابها "المناطق المحرمة بالخوف والإثم"٬ للدكتورة نوال السعداوي٬ الذي غادرت عالمنا منذ قليل٬ عن عمر ناهز التسعين عاما٬ يضم الكتاب مقالات لم تنشر من قبل للسعداوي٬ تتناول فيه العديد من قضايا وهموم الشأن العام٬ وخاصة وضع المرأة المصرية فيها٬ وملامح من تجربتها الشخصية في الحياة٬ منها على سبيل المثال حكاية أستاذة الاقتصاد بالجامعة٬ والتي طالما اتهمت السعداوي بالجهل٬ لخوظها الكتابة عن قضايا المرأة، مؤكدة لها أن الاقتصاد هو محرك التاريخ.

تشدد "السعداوي" على أن تلك الدكتورة لم تكن تسمع لها أبدا وفي نهاية السبعينيات أصبح زوجها ــ أستاذة الاقتصاد ــ أستاذا للشريعة ضمن نجوم العلم والإيمان٬ وبدأت تربط بين الشريعة والاقتصاد وبنك الإيمان وبركة الانفتاح.

وتصفها السعداوي: بدأت عيناها المكحلتان تطلان من الثقبين في النقاب٬ واختفى وجهها وجسمها وراء قماش أسود سميك لا يشف ولا يرف٬ لكن ظل لسانها سليطا يقذف كل من يتكلم عن تغيير قانون الزواج والطلاق والنسب٬ الذي يكيل بمكيالين٬ يمنح الرجل السلطة المطلقة ثم يعفيه من أية مسئولية أخلاقية تجاه زوجته وأطفاله.

تذهب السعداوي إلى أن مصر أصبحت في مؤخرة الدول فيما يخص الفساد وأعلى معدلات الطلاق. وتشير إلى مطالبة السيسي بتوثيق الطلاق بمكتب المأذون٬ لكن أستاذة الاقتصاد ترى أن الطلاق المنطوق باللفظ منصوص عليه شرعا:"كفاية علينا قانون سوزان مبارك٬ الذي ألزم الزوج بإبلاغ زوجته الأولى قبل أن يقترن بالثانية٬ هذا يخالف الشرع٬ فالرجل له الحرية الكاملة في الطلاق وتعدد الزوجات٬ وليس على المرأة المؤمنة إلا الرضوخ لأمر الله٬ وقد تسبب قانون سوزان في نشر الفساد٬ إذ لجأ الرجال إلى الزواج العرفي".

وتمضي السعداوي مؤكدة أن تصريحات أستاذة الاقتصاد أغضبت الكثيرات من النساء والرجال الذين لا يرغبون في تطليق زوجاتهم شفهيا أو ممارسة تعدد الزوجات. على أن المفارقة تكمن في تحول هذه السيدة من موقفها على النقيض عندما طلقها زوجها: "ثم جاءني صوتها صباح اليوم تقول: تصوري يا نوال أستاذ الشريعة زوج الأستاذة الاقتصادية قال لها بالأمس: إنت طالق يا دكتورة٬ وهي متحمسة الآن لتنظيم مظاهرة ضد الطلاق الشفوي.

كما تكشف السعداوي في كتابها٬ عن علاقتها بالشعراوي مؤكدة أنه قد قاد خلال الثمانينيات٬ حملة ضارية ضد المفكرين وحرية الرأي والإبداع:" أذاع أنه يعمل لحساب الله٬ ومن يختلف معه يعمل لحساب الشيطان٬ أصبحت ضمن الكفرة٬ لمجرد نقدي لمقولته"الذين يستمعون لموسيقا بيتهوفن قبل النوم وليس للقرآن لا يدخلون الجنة" ونقدي لفكرته عن "ختان البنات وحجاب المرأة فريضة إسلامية لحماية الأخلاق"٬ كشفت عن خطأ هذه الفكرة طبيا واجتماعيا وأخلاقيا.

كما تذهب السعداوي إلى أن الدكتور طه حسين لم يحمل لقب فيلسوف٬ إلا أنه كان بالنسبة إليها أفضل من زكي نجيب محمود الذي كان فيلسوفا بل ربما الفيلسوف الوحيد في بلادنا٬ والذي لم أؤمن بفلسفته المثالية وحديثه عن أن الفيلسوف مفكر محايد لا يزج بنفسه في الحياة والسياسة٬ وكان ذلك تبريرا منه لعدم التعرض للنظام الحاكم المستبد.    

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