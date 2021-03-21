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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 367 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:04 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 385 ألفًا و020 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 277 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 374 ألفًا و412 حالة.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 7 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.609 حالة منذ بداية الجائحة.

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