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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة السعودية»: لا وفيات مرتبطة بلقاحات كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:22 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
منار أحمد
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أكدت الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية لم تسجل أي وفيات مرتبطة بأخذ لقاحات كورونا، وفقا لقناة «العربية» الاخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، السبت، أنه تم إعطاء أكثر من 3.000.000 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن في أنحاء البلاد.

وأضافت أن جرعات اللقاح أعطيت عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم.

وكانت الوزارة قد دعت، الجمعة، في بيان لها، الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي"، للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

كما أوضحت أنها لا تزال ترصد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات النشطة والحرجة، حاثة الجميع على أخذ اللقاح حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.


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