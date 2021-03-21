مجلة «نور» للأطفال تطرح أغنية «ماما الغالية»

أطلقت مجلة «نور» للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم أغنية بعنوان «ماما الغالية».كتب كلمات الأغنية الشاعر حمدي هاشم حسانين ولحنها ووزعها إبراهيم الطربيشي، وأدت كلماتها الطفلة مني إبراهيم، وأخرجها محـمد ربيع تحت إشراف دكتورة نهى عباس رئيس تحرير المجلة.تأتي هذه الأغنية مشاركة من مجلة نور لكل أم مصرية، وكافحت وتكافح من أجل بناء جيل ناجح يشارك في بناء الوطن.يذكر أن «نور» هي مجلة مصورة للفتيات والفتيان تناسب الفئة العمرية من سن 8 حتى 18 سنة وتصدرها شهريًا المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.لمشاهدة الأغنية يرجي الدخول علي الرابط التالي:https:www.facebook.comNoorMag2015videos2840513609540377