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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تطرد جميع الدبلوماسيين الكوريين الشماليين

الأحد 21/مارس/2021 - 02:58 م
هشام الدين حسين
هشام الدين حسين
وكالات
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أعلنت ماليزيا طرد جميع الدبلوماسيين الكوريين الشماليين من العاصمة كوالالمبور، وذلك بعد قرار بيونج يانج أمس الأول الجمعة بقطع العلاقات.

وقال وزير الخارجية هشام الدين حسين، في بيان اليوم الأحد، إن ماليزيا لجأت إلى هذا الإجراء كرد على "قرار كوريا الشمالية الأحادي وغير المسؤول على الإطلاق بقطع العلاقات الدبلوماسية".

وأعلنت بيونج يانج قطع العلاقات بعد قرار محكمة ماليزية بإمكانية تسليم رجل أعمال كوري شمالي إلى الولايات المتحدة حيث يواجه هناك اتهامات بغسل الأموال.

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