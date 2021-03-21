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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 3 حالات تعدِ على الأراضِ الزراعية بمراكز المنيا

الأحد 21/مارس/2021 - 02:57 م
إزالة التعديات الزراعية
إزالة التعديات الزراعية
المنيا ـ على حسين
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نفذت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا عدة حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، حيث نجحت في إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية بقرية دمشير بإشراف حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بإزالة حالة تعدي بالبناء على مساحة قيراط أراضي زراعية بعزبة أبو دويق التابعة لقرية دمشير، وتم تنفيذ الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، كما واصل قسم البيئة بدمشير أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين للحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أن إدارة الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية قامت بإزالة حالة تعدى على أرض زراعية بقرية بلة المستجدة على مساحة نصف قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح عماد حسن نائب رئيس مركز ومدينة سمالوط أن الوحدة المحلية تمكنت اليوم من إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف في المهد على الطريق الدائري بحي شمال المدينة علي مساحة ٣٠٠ متر تقريبا، وذلك بوجود عوني محمد رئيس حي شمال.

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