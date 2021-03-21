انقلاب سيارة أرز يتسبب في كثافات مرورية بدائري المعادي

تسبب انقلاب سيارة نقل "جامبو" محملة بالأرز، أعلى الطريق الدائرى، في توقف حركة المرور للقادم من المريوطية اتجاه المعادى، وظهور كثافات مرورية وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى دائرى المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وسحب الكثافات المرورية.