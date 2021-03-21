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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انقلاب سيارة أرز يتسبب في كثافات مرورية بدائري المعادي

الأحد 21/مارس/2021 - 02:57 م
كثافات مرورية
كثافات مرورية
حسام محفوظ
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تسبب انقلاب سيارة نقل "جامبو" محملة بالأرز، أعلى الطريق الدائرى، في توقف حركة المرور للقادم من المريوطية اتجاه المعادى، وظهور كثافات مرورية وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى دائرى المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وسحب الكثافات المرورية.

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