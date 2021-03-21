كيف تعمل الحكومة لإنهاء كوارث «معديات الموت» في المحافظات؟

لا تمر فترة إلا ويقع حادث جديد سببه المعديات النيلية، التي حصدت العديد من الأرواح للمواطنين، الذين يضطرون لاستخدامها لعدم وجود بدائل آخرى لكون منازلهم تقع على البحيرات أو النيل ويحتاجون للانتقال إلى الجهة الآخرى.وبالفعل أصبحت المعديات النيلية حاصد للأرواح سنويًا بعدما تزايدت أعداد الحوادث عليها، لا سيما أنها تفتقد للصيانة الدورية، والتي تجعلها مجرد وسيلة لنقل المواطنين إلى المثوى الآخير، لكن مؤخرًا كان للحكومة جهود في الحد منها.واتساقًا مع ذلك، انتهت بالأمس وزارة النقل من تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية مقدارها 1.050 مليار جنيه، والذي كان يطلق عليه اسم معديات الموت، ومن المقرر تشغيله تجريبيًا حتى يتم الافتتاح الرسمي له.ويعتبر تنفيذ محور كلابشة في إطار افتتاح 4 محاور، هي: "عدلي منصور ببني سويف وسمالوط بالمنيا وقوص بقنا"، إذ يربط بين الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة – أسوان" الزراعي الغربي عابرًا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقي "القاهرة - أسوان".ويبلغ طول محور كلابشة في محافظة أسوان 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على 14 عمل صناعي "9 كباري- 5 أنفاق" لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.ولم يكن ذلك هو المحور الأول الذي تنفذه الحكومة بديلًا لمعدية نيلية، فقد قامت خلال الفترة الآخيرة بالعديد من الجهود للحد من استخدام المعديات واستبدالها بأساليب آخرى أكثر آمنًا، وترصد "الدستور" ذلك في التقرير التالي.في أكتوبر من العام الماضي، حصلت وزارة النقل على موافقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إلغاء المعديات، وإنشاء كبارٍ خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات، وذلك أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة.ومن المقرر أن يتم تنفيذ ذلك خلال خطة العام المالي 20202021، بحيث يتم إنشاء 15 كوبري علوي بتكلفة تقدر بـ1،5 مليار جنيه، على أن يكون كل كوبري عبارة عن حارتين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة.وفي مطلع العام الحالي كانت أسيوط أولى المحافظات التي تبدأ في صيانة وصيانة العبارات والقطع النهرية التابعة لمشروع العبارات النهرية بالمحافظة، بتكلفة تعدت 7 ملايين و500 ألف جنيه، إلى جانب تصنيع قاطرة نهرية قوة شد 6 أطنان بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه.بالإضافة إلى إجراء عمليات صيانة شاملة لجميع المعديات والقطع النهرية التابعة للمشروع حفاظًا على حياة المواطنين وحتى تتمكن تلك الوحدات من أداء مهامها بكفاءة وأمان ومنعًا لحوادث المعديات التي تقع كل فترة.وتدل الأرقام على أن مصر تعيش بالفعل أزمة بسبب تلك المعديات، فيقدر مركز الدراسات الاقتصادية (غير حكومي) عدد المعديات النيلية بنحو ٩ آلاف و٥٠٠ مركب ومعدية، في إحصاء له أكد فيه عدم وجود تراخيص لأكثر من ٩٥٪ من المعديات.ولا يوجد عدد حكومي أو رسمي عن ضحايا المعديات النيلية أو أعدادها هي ذاته، في حين قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل السابق، فى تصريح سابق له، إنه يوجد ٢٠٠ ألف معدية منها ٢٠٠ فقط مرخصة.فاطمة محمود، أحد ساكني جزيرة الوراق، التي لديها باع طويل مع المعديات، حيث تضطر كل يوم مرافقة أطفالها إلى المدرسة: "بودي عيالي المدراس وبيركبوها لأن مفيش حل تاني وبنخليها على الله، وأصحاب المراكب سكان وجيرانا فبنوصيهم على ولادنا".كذلك عبدالرازق، أحد ساكن الجزيرة ويعمل بمهنة الفلاحة بها، يقول أنه أصحاب المراكب اشتروها من خلال مزاد تعقده هيئة الملاحة، ويتبعون نظام العائلات: "يعني كل عيلة تشترك في مركب واحد يسوق والتاني يلم الأجرة والتالت يركب الناس والناس بتسترزق".يحكي عبدالرازق عن عدد من وقائع الموت التي حدثت على شهر تلك المعدية منذ سنوات قائلًا: "ده بتحصل كتير، مرة مركب كان فيها عمال وغرقت بيهم، ومرة تانية كانت محملة عربية وحمولك زيادة ووقعت الناحية التانية، وأطفال بتقع وتغرق".