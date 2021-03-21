لأول مرة.. بايدن يعقد مؤتمر صحفى الخميس

أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن، وعد بالإجابة عن كل الأسئلة المتاحة، من غرفة مليئة بالمراسلين للمرة الأولى يوم الخميس المقبل، فى اليوم الـ65 منذ توليه منصبه.وأشارت شبكة فوكس، إلى أن السبب وراء فشل بايدن في التفاعل مع وسائل الإعلام كان توقف البث المباشر فجأة، في 3 مارس الماضى، عندما بدا بايدن جاهزا للرد على أسئلة المراسلين خلال مؤتمر صحفي افتراضي مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.وتدخل مساعدو بايدن، في أثناء زيارته لمتجر لأجهزة الحاسوب في واشنطن العاصمة في 10 مارس، عندما كان على بعد أمتار قليلة من المراسلين الذين كانوا يصرخون بأسئلتهم، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.وسمع أحد موظفي بايدن وهو يصرخ في الصحفيين مع بداية الحدث قائلا "هيا، عليكم أن تذهبوا".ولفتت شبكة فوكس ووسائل إعلامية أخرى، إلى أن إدارة بايدن تتردد، على ما يبدو في مقابلة الرئيس وجها لوجه مع العديد من الصحفيين.وتفيد وسائل الإعلام أن الرئيس السابق دونالد ترامب، تواصل مع وسائل الإعلام في يومه الـ27 في منصبه، بينما تحدث الرئيس الأسبق باراك أوباما معهم بعد 20 يوما، وانتظر الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش 33 يوما.ويعد تجنب بايدن لمدة شهرين لعقد مؤتمر صحفي هو الأطول منذ قرن، منذ الرئيس كالفين كوليدج، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.من جانبه، قال الأكاديمي ديفيد كليمنتسون، الأستاذ المساعد للصحافة والاتصال الجماهيري بجامعة جورجيا، لموقع الكونفرزاشن، إن هناك أربعة أسباب على الأقل وراء رغبة بايدن في تجنب عقد المؤتمرات الصحفية هي تجنب الظهور علانية وإجابة الأسئلة المراوغة، وتجنب الرد على الأسئلة التي لا توجد إجابات جيدة لها، وتجنب المواقف التي لا يستطيع فيها الرئيس الفوز، وأخيرا، تجنب إفشاء الكثير من المعلومات.ولفت كليمنتسون إلى أن رابطة مراسلي البيت الأبيض اتهمت بايدن بالافتقار إلى المساءلة أمام الجمهور، بعد مرور اليوم الخمسين من تجنب المراسلين.