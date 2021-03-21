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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هبة عبد الغني تكشف كواليس تصوير مسلسل «الطاووس» في الإسكندرية

الأحد 21/مارس/2021 - 02:52 م
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
دعاء عبد المقصود
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تواصل الفنانة هبة عبد الغني، تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل "الطاووس" بمدينة الإسكندرية خلال الفترة الحالية، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز في مشاهد تجمعها مع النجم جمال سليمان والفنانة سهر الصايغ.

وكشفت هبة عبد الغني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام"، عن مجموعة من الفيديوهات من كواليس التصوير بالإسكندرية، وعلقت عليها، قائلة:"توكلنا على الله الحي القيوم، باذن شاء الله هاكون معاكم في رمضان في مسلسل الطاووس، شخصية ( سمية ).

مسلسل الطاووس، سيناريو وحوار كريم الديلي، إشراف على الكتابة محمد ناير، تصوير الاستاذ رؤوف عبدالعزيز، وموسيقي تصويرية خالد حماد، ومونتاج أحمد حلمي، تصميم الازياء حسن مصطفى، وميكساج علي السعيد، ومخرج منفذ يوسف كمال رزق، ‏Art director رامي قدري، ومنتج فني كريم بكر ويحيى الغريب، ‏Line producer أحمد مجدي،‏creative manager خالد نعيم، إنتاج شيرين مجدي ( Stars media )، إخراج الاستاذ رؤوف عبدالعزيز.

وتابعت: بإذن الله ينول اعجابكم، موعدنا رمضان ٢٠٢١، الله المستعان".

وتقدم هبة خلال أحداث العمل شخصية سُمية الشقيقة الكُبرى، لسهر الصايغ والتي تقف إلى جوارها في الأزمة التي تقع فيها.

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

الجدير بالذكر أن هبة تشارك بجانب مسلسل "الطاووس" في رمضان المقبل بمسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

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