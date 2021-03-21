نائب رئيس مدينة المنصورة: إحالة مدير مركز شباب برق العز للتحقيق

قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، اليوم الأحد، بزيارة مركز شباب قرية برق العز.وخلال الزيارة تبين وجود مركز الشباب مغلقا، وعلى الفور رفع مذكرة للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة لمخاطبة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التحقيق مع مسئولي مركز الشباب.كما تفقد سعد الوحدة المحلية ببرق العز في تمام الساعة الثانية عشر ونصف للاطمئنان على انتظام العمل والانضباط الوظيفي، وتبين عدم وجود مسئول الشئون الإدارية واحتفاظه بسجلات الحضور والانصراف الأمر الذي أعاق الاطلاع عليها، حيث لم يتواجد بالوحدة سوى 4 من العاملين بالوحدة.وقرر سعد رفع مذكرة بالواقعة للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة لإحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.