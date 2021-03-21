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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي ينعى الدكتورة ڤينيس جودة

الأحد 21/مارس/2021 - 02:49 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
ريم محمود_ إسراء جمال
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نعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة ڤينيس كامل جودة، وزيرة البحث العلمي الأسبق.

وقال الوزير إن الدكتورة ڤينيس تعد أول سيدة في مصر يتم منحها درجة الدكتوراه في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

كان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د. محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

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