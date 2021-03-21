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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صفاء الشريف تناقش آليات التفتيش على الهيئات الشبابية والرياضية

الأحد 21/مارس/2021 - 02:49 م
الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف
هبه عويضه
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اجتمعت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، بإدارة التفتيش المالى والإدارى، وكذا مسئولى التفتيش المالى والإدارى بفروع الشباب، لمناقشة آليات التفتيش على الهيئات الشبابية والرياضية والتي يبلغ عددها مايقرب من ١٣٦ هيئة من مراكز شباب وأندية شعبية.

وفى البداية وجهت الدكتورة صفاء الشريف الشكر إلى الحضور على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية، قائلة: إننا يجب أن نعمل كمنظومة عمل واحدة داخل مديرية الشباب والرياضة.

ووجهت أن يقوم التفتيش المالى بالفرع باستخراج الملاحظات ثم توجيهها إلى إدارة التفتيش المالى، وثم النزول مرة أخرى لتلافى الملاحظات حتى نقف على أوجه القصور والضعف ونتأكد من تلافى الملاحظات الموجودة إن وجدت، وفى حالة وجود مخالفات جسيمة يتم إحالتها إلى الجهات القانونية المختصة.

كما كلفت بإجتماع إدارة التفتيش المالى كل أسبوع مع مسئولى التفتيش المالى بمناقشة كافة المعوقات التى قد تواجهم وتبادل الخبرات فيما بينهم، موجهة جميع المنوطين بمتابعة كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من وزاره الشباب والرياضة فى مجال الهيئات الشبابية والرياضية.

وأكدت أننا نطور من أنفسنا ويجب أن نطور من انفسنا فى كل مرحله حتى نصل إلى مرحلة الإنضباط الكامل، مشددة على إحكام الرقابة على كافه الهيئات الشبابية والرياضيه حتى نتمكن من الوصول إلى عدم وجود أى نوع من المخالفات المالية أو الإدارية إن وجدت.

ووجهت إدارة التفتيش المالى بمتابعة تلك الهيئات بإستمرار حتى تقوم بإزالة أى معوقات أو مشاكل تطرأ على أى منها، كما اوصت بضرورة حل كل المشاكل ان وجدت فى حينها.

وقررت وكيل الشباب والرياضة، خلال الإجتماع تشكيل لجان تجوب مراكز الشباب ممثلة فى إدارة التفتيش المالى بالمديرية ومديرى الفروع ومسئولى التفتيش المالى بالفروع ومسئولى متابعة مراكز الشباب بالمديرية على أن تنتهى هذه اللجان من عملها خلال أسبوعين على الأكثر.

كما أوصت بمتابعة وتقويم وتقيم الهيئات جميعًا، موجهة بالتواصل الدائم مع مجالس الإدارة لحل كل المشاكل وتوجيه المراكز إلى الاستغلال الأمثل لمنشآتها، وشددت على الجميع بالحفاظ على الاجراءات الاحترازية داخل المديرية والهيئات الشبابية والرياضية لمواجهه انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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