انطلاق البرنامج التدريبى لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية بتعليم الوادى الجديد

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، على انطلاق البرنامج التدريبى (تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لغير المتخصصين) والمنفذ بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديديأتى ذلك فى إطار الحرص على تنمية وصقل مهارات الغير متحصصين باللغة الإنجليزية.كما شهد الدكتور جمال حسن وكيل المديرية، فعاليات التدريب للعاملين بديوان عام المديرية التربية والتعليم الغير المتخصصين باللغة الإنجليزية كمرحلة أولى من التدريب على أن يتم تنفيذ البرنامج تباعا بجميع الادارات التعليمية، موجها المتدربين بضرورة تحقيق اكبر إستفادة من التدريب وخاصة مع تواجد مجموعة من المختصين ذوى الخبرات.