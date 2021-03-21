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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع المخلفات وتحسين كفاءة الإنارة بشوارع كفر الشيخ

الأحد 21/مارس/2021 - 02:40 م
كفاءة الإنارة بشوارع
كفاءة الإنارة بشوارع كفر الشيخ
عمرو الشامي
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شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرى الروضة، والقن، وبرية لاصيفر، وسد خميس، والقصابي، فضلًا عن توزيع زي موحد لعمال النظافة.

وأشرفَ علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على مسح وتمهيد وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، بقلين البلد، والمحطة، وقريتي قونه، والبكاتوش، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة العامة بقرية الحرية.

وتابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، رفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة، والمداخل، والمخارج، والميدان، ومركز الشباب، ومحيط المستشفي، والسنترال، وقصر الثقافة، وأرض الجونة، والطريق العام، وطريق الكورنيش، ومحيط المدارس، وبجوار عمارات الإسكان، وطريق المقابر، بالاضافة إلى، رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام.

وقام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة تحسين كفاءة الإنارة العامة، وصيانة الكشافات والأعمدة بقرية الناصرية.

وأشرفَ المهندس هانى يوسف، رئيس مدينة سيدى غازي، على رفع المخلفات من نقاط التجمع الوسيطة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، ونقلها إلى المقلب الرئيسي.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع القمامة والمخلفات الأدمية من المنبع بكافة القرى والتوابع، ونقلها إلى المقالب الرئيسية.

وذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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