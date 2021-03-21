3 معارض «أهلا رمضان» بمراكز المنيا وسمالوط وملوى

كشف الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمديرية التموين في المنيا، إنهاء إجراءات إقامة 3 معارض "أهلا رمضان" بمراكز المنيا، وسمالوط، وملوي، بالإضافة إلى المنافذ بجميع المراكز.وأضاف يوسف، في بيان اليوم، أنه جار التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة 3 معارض بمراكز المنيا، وسمالوط، وملوي، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تزيد على 25%.وتابع: "تم فتح باب تلقي الطلبات داخل 9 إدارات تموينية بالمحافظة، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، لفتح معارض ومنافذ بالمدن والقرى، لتوفير السلع للمواطنين، بالإضافة إلى ضخ كميات من اللحوم والأسماك والسلع الغذائية، من خلال الشركة المصرية للسلع الغذائية".