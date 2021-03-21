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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أستاذ امراض الدم: سرطان الدم الليمفاوى يصيب الرجال أكثر من السيدات

الأحد 21/مارس/2021 - 03:03 م
سرطان الدم الليمفاوى
سرطان الدم الليمفاوى
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد الدكتور رأفت عبد الفتاح، أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، إن مرض سرطان الدم الليمفاوي المزمن يمثل حوالي 10% من سرطانات الدم المعروفة، ونسبة الحدوث من كل 100 ألف من عدد السكان ويصيب الرجال أكثر من السيدات بنسبة 2 إلى 1، ومتوسط عمر الإنسان عند حدوث المرض 70 عاما.

وأوضح عبدالفتاح، أن في مصر الدراسات أثبتت متوسط عمر الإنسان عند حدوث المرض بـ65 عاما، وكان سابقا العلاج الكيميائي هو الأساس لهذا المرض، لكنه أصبح عائقا في علاج المرضى المتقدمين في العمر، وحاليا أصبحت تتوافر علاجات حديثة موجهة في شكل أقراص، ما خفض اللجوء لاستخدام العلاج الكيميائي.

وأشار إلى أنه أصبح يتم إجراء اختبارات للمريض قبل بداية العلاج، لأن الأبحاث أثبتت أن المرضى الذين لديهم تحور في الجينات لا يستجيبون بشكل جيد للعلاج الكيميائي العادى أو المناعي، ولكن للعلاج الموجه، حيث أثبت فاعليته للمرضى الذين لديهم تغير جيني لهذا الفحص، لذا أصبح من المهم إجراء هذا الفحص لمرضى اللوكيميا الليمفاوية المزمنة، وأصبحت الشركة الأمريكية هي الأولى في مصر العاملة في هذا المجال الذي يدعم عمل هذا الفحص المتوافر حديثا، والذي يسمى "أي جي إتش في" لتحديد المريض الذي سيستفيد من العلاج الموجه، ومن يمكنه أخذ العلاج الكيميائي العادي وبالتالي يحسن الفترة الزمنية التي يعيش بها الإنسان.

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