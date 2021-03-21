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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طبيب: تطور وسائل تشخيص «اللوكيميا المزمنة» مكنت من التقييم الدقيق

الأحد 21/مارس/2021 - 03:06 م
اللوكيميا المزمنة
اللوكيميا المزمنة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور محمود صلاح، استشاري ورئيس قسم أمراض الدم وزرع النخاع العظمي بالمركز الطبي العالمي، إن تطور وسائل التشخيص لمرض اللوكيميا الليمفاوية المزمنة مكنت من التقييم الدقيق للمرض وتحديد مدى خطورته وتوقيت بدء العلاج، ما يتيح للطبيب المعالج وضع خطة علاج مناسبة، وكذلك المتابعة الدقيقة للمريض والتنبؤ بمدى استجابة المريض للعلاج.

وأوصح "صلاح"، أنه يوجد العديد من البروتوكولات العلاجية للسيطرة على هذا المرض، مثل العلاج الكيميائى التقليدي الذى يسبب بعض المضاعفات والآثار الجانبية، ثم أضيف العلاج المناعى إلى الكيميائى، ما أدى إلى تحسن النتائج، لكن على حساب آثار جانبية شديدة، وحديثا أدى التطور العلمى إلى علاج يستهدف الخلايا السرطانية "اللوكيميا" بكفاءة عالية وتأثيره على الخلايا الطبيعية بسيط ويسمى بالعلاج الموجه، وأثبت أحدث الدراسات العلمية أن نتائج استخدامه أفضل بكثير من العلاج الكيميائى التقليدي وأقل في الآثار الجانبية، ما يجعله مناسبا جدا لعلاج كبار السن والمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى، وقد حدثت طفرة كبيرة في بعض التحاليل الجينية أدت إلى الفهم الدقيق والعميق لسلوك هذا المرض المزمن وكذلك أتاح الفرصة لتحديد من هم المرضى الذين سيستفيدون من العلاج الموجه فقط، أو من العلاج الكيميائى والمناعى.

وتابع: "أثبتت إحدى الدراسات أن البروتوكولات العلاجية التي تضم العلاج الموجه مع العلاج المناعي تحقق أفضل النتائج في السيطرة على اللوكيميا الليمفاوية المزمنة وقد يؤدي إلى القضاء عليه في المستقبل".

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