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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورة تدريبية للعاملين بشباب ورياضة الإسكندرية لتقويم الأداء الوظيفى

الأحد 21/مارس/2021 - 02:30 م
دورة تدريبية
دورة تدريبية
هبه عويضه
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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، دورة تدريبية عن قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وذلك لتعريف العاملين بالمديرية بكيفية إعداد وتقويم الأداء للموظفين وفق ١٠ نماذج منصوص عليهم فى قانون الخدمة المدنية، لتقويم الأداء حتى يتسنى لمديرين الإدارات الفنية والإدارية وفروع الشباب ورؤساء الأقسام، إعداد تقرير تقويم الأداء على الوجهة الأكمل.

واستهدفت الدورة التدريبية ٥٠ من العاملين بالمديرية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر الندوة التعريفية على مدار يومين خلال الفترة من ٢١ مارس حتى ٢٢ مارس٢٠٢١م.

حاضر فيها كل من الدكتور أحمد يسرى مديرية التنظيم، والدكتورة حنان عزمى، من مديرية التنظيم والإدارة.

ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف، إننا نسعى دائما لرفع كفاءة العاملين باستمرار، فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بآخر المستجدات الموجودة داخل الهيئات الشبابية.

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