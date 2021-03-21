رئيس «دينية الشيوخ» يطالب بمنع الطبيب الذي يختن أنثى من مزاولة المهنة

طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا كان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تماما إذا كان لا يعمل لدى الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل مشروع قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.وأكد رئيس اللجنة الدينية، أن هذا التغليظ في العقوبة، نظرا لخطورة هذه العادة السيئة.وأشار إلى أن من يقوم بهذه الفعلة مع طفلة بريئة فهو لم يحفظ من قام عليه من قسم في حفظ النفس والعرض.