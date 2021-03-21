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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كارمن بصيبص تبدأ تصوير «البريئة» فى بيروت مطلع أبريل

الأحد 21/مارس/2021 - 03:09 م
الفنانة كارمن بصيبص
الفنانة كارمن بصيبص
دعاء عبد المقصود
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تستعد الفنانة كارمن بصيبص لبدء تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد "البريئة" مطلع شهر أبريل المقبل، في بيروت، وهو العمل الذي تقوم الكاتبة مريم نعوم بكتابة حلقاته، بالتزامن مع حلقات مسلسل "خلي بالك من زيزي".

وتعاقدت شركة "إيجل فيلم" مؤخرا مع كارمن بصيبص للقيام ببطولة المسلسل ليكون البطولة المطلقة الأولى لها في عالم الدراما، بعد تقديم البطولة النسائية لعدد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو التليفزيون.

وأنهت الشركة المنتجة تعاقدات النجوم المشاركين في العمل، حيث من المقرر أن يكون المسلسل لبنانيا خالصا، وضمت قائمة النجوم المشاركين في المسلسل كلا من بديع أبوشقرا، يورغو شلهوب، تقلا شمعون، إيلي متري، ساشا دحدوح، جورج شلهوب، إيلي شوفاني، أسعد حداد، فيصل أسطواني، منى كريم، ريتا متري، كارولين عزام.

المسلسل مكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من إخراج رامي حنا، تأليف مريم نعوم، ويقدم قصة اجتماعية مشوّقة جدًا، تروي حكايات شخصيات مختلفة تعيش صراعات بين حاضرها ورواسب الماضي، ما يجعلها تواجه أصعب الظروف.

يذكر أن كارمن بصيبص عرض لها مؤخرا الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، وهو من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

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