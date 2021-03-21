حملات لإزالة التعديات على الأراضِ الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

تمكنت حملات عدد من مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ من إزالة تعديات على أراضي زراعية ومخالفات البناء، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيدًا لهيبة الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب، ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتصدي بكل حزم للمخالفين.وأشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على أعمال إزالة المغسلة المخالفة في بداية طريق كفر الشيخ – المحلة الجديد، بجوار الكوبري الأزرق،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتنسيق مع قسم الإشغالات.وأشرَف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، والعشوائي وبدون ترخيص، فتمت إزالة حالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية بقرية منية قلين، التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي بقلين المحطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع الاعلانات من على أعمدة الإنارة بطريق قلين - الشين.وأشرَفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار التصدي لمخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدسوق، فتم إزالة مخالفة صب سقف الطابق العاشر بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتنسيق مع قسم الإزالات، والشرطة.كما تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي استمرار التصدي لمخالفات البناء بالمدينة والقري، فتم إيقاف أعمال تعدى بالبناء المخالف بإحدى توابع قرية الشهابية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتنسيق مع قسم الإزالات.ووجَّه محافظ كفر الشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.